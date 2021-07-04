Город снова объявил конкурс госпоставки на проектирование Таллиннской больницы
По итогам прошлого конкурса, из восьми поданных заявок соответствующими исходной документации признали три предложения, но все они по стоимости значительно превышали предполагаемую стоимость договора поставки – 11 млн евро (без НСО).
Предполагаемая стоимость объявленного в третий раз конкурса госпоставки составляет 23 млн евро (без НСО). Также несколько уточнена техническая документация, относительно которой во время предыдущего тендера возникали дополнительные вопросы.
По словам городского канцлера Кайри Вахер, город также проанализировал рыночную ситуацию.
«Следует признать, что за два месяца на рынке произошли изменения, в связи с чем мы должны соответствующим образом скорректировать и условия конкурса госпоставки, - сказала Кайри Вахер. – Новый конкурс не очень отличается от предыдущего, и по-прежнему важная роль отводится архитектурному решению больницы, которое мы в документации предыдущих участников не открывали для оценивания, то есть часть предложений, касающуюся архитектурных решений и ландшафтного дизайна. Поэтому, например, участники предыдущего конкурса могут использовать представленные в прошлом конкурсе работы».
Участвовать в конкурсе приглашаются специализирующиеся на проектировании больниц фирмы как из Эстонии, так и из-за рубежа, имеющие большой опыт в этой области. Конкурс госпоставки на проектирование представляет собой международный тендер, в случае которого участник конкурса предоставляет оценочной комиссии вместе с ценовым предложением также концепцию планируемого больничного здания и ландшафтного дизайна.
Победителя конкурса госпоставки рассчитывают объявить во второй половине августа.
Предполагаемая общая стоимость Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро (с НСО). Из них предполагаемые расходы на планирование, проектирование и строительство составляют 450 миллионов евро, инвестиции в оборудование – 70 миллионов евро. Предполагаемая площадь (брутто) планируемой больницы составит около 127 000 м2.
Благодаря строительству Таллиннской больницы планируется создать комплексную больничную организацию и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц новый современный медицинский городок по адресу Нарва мнт, 129, 129b. Новая больница, которая расположится неподалеку от Певческого поля, в будущем улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии.
Строительство Таллиннской больницы планируется в сотрудничестве города и государства, основой для которого стал подписанный 18 февраля 2019 года Эстонской Республикой и городом Таллинном договор о сотрудничестве по подготовке к созданию Таллиннской больницы. Предпосылкой для строительства супербольницы является решение Европейской комиссии о финансировании. Согласно плану, Таллиннская больница должна быть готова в 2027 году.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.