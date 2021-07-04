04.07.2021, 14:24
Убытки Nordica выросли до 10,5 млн евро(1)
Foto: Andres Putting
Оборот государственной авиакомпании Nordic Aviation Group в прошлом году упал на 42 процента до 61 млн евро, убытки предприятия выросли в три раза до 10,5 млн евро.
Если в 2019 году предприятие обслужило 351 000 пассажиров, то в прошлом году только 22 000, сообщила в воскресенье Балтийская служба новостей, пишет rusERR.
При этом еще осенью 2020 года предприятие прогнозировало, что ее годовой убыток составит 20 млн евро.