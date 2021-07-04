Посол Финляндии в Литве о нелегалах из Беларуси: ”Ситуация может быстро обостриться”

Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Литовские власти считают решение Беларуси пустить нелегалов в Литву местью за санкции, наложенные ЕС на Беларусь.

Также посол Финляндии в Литве Арья Макконен полагает, что за наплывом нелегальных мигрантов в Литву стоит ухудшение отношений между ЕС и Беларусью. ЕС ввел санкции в знак протеста против нечестных выборов и нарушений прав человека в Беларуси.

– Руководство Беларуси прямо заявило, что больше не будет так эффективно бороться с миграцией, наркоторговлей и т.д.

Согласно Макконен, Литва сделает все возможное, чтобы не стать транзитной страной для нелегальной миграции.

Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex развернуло операцию по оказанию помощи Литве на границе.

По словам Макконен, пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

– Вчера задержали 150 человек, сегодня утром — 116. По моим подсчетам, в этом году границу нелегально пересекли уже 938 человек.

Макконен говорит, что ситуация вызывает беспокойство.

– Мы в Финляндии знаем по своему опыту, что количество беженцев может резко увеличиться. Поэтому хорошо, что Frontex принимает участие в патрулировании границ.