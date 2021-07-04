04.07.2021, 13:11
Андрей Коробейник подтвердил готовность стать мэром Пярну
Foto: Rauno Volmar
Депутат Рийгикогу, председатель Пярнуского городского собрания Андрей Коробейник, который на муниципальных выборах станет кандидатом от Центристской партии на пост мэра Пярну, подтвердил свою готовность занять эту должность.
"Если Центристская партия выиграет выборы и станет формировать коалицию, то я займу пост мэра Пярну. Но это будет зависеть как от выступления Центристской партии на выборах, так и от выступления конкурентов. Борьба на выборах в Пярну ожидается серьезная", — сказал Андрей Коробейник в беседе с rus.err.ee.
"Выборы будут интересными, если Центристская партия их выиграет, то я с удовольствием займу пост мэра родного города", — добавил уроженец Пярну.
На предыдущих выборах в Пярнуское горсобрание в октябре 2017 года список центристов возглавляла Кадри Симсон. Андрей Коробейник тогда баллотировался в списке Партии реформ.