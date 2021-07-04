Андрей Коробейник подтвердил готовность стать мэром Пярну

"Если Центристская партия выиграет выборы и станет формировать коалицию, то я займу пост мэра Пярну. Но это будет зависеть как от выступления Центристской партии на выборах, так и от выступления конкурентов. Борьба на выборах в Пярну ожидается серьезная", — сказал Андрей Коробейник в беседе с rus.err.ee.