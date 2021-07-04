04.07.2021, 11:01
Приговор устроившему стрельбу в Нарве вступил в силу: после 8 лет в тюрьме его вышлют в Россию(4)
Foto: Rauno Volmar
На этой неделе вступил в законную силу приговор Александру Герасимову, который в сентябре 2019 году устроил стрельбу из пистолета на улице Кангеласте в Нарве: он проведет в тюрьме 8 лет, а затем будет депортирован в Россию, пишет rusERR.
30 июня 2020 года Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.
50-летнего Александра Герасимова наказали за то, что он утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с 30-летним потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета. Осужденный тяжело ранил свою жертву.