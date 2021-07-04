Приговор устроившему стрельбу в Нарве вступил в силу: после 8 лет в тюрьме его вышлют в Россию

30 июня 2020 года Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Кроме этого, после отбытия наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.