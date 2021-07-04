Жаркое лето: почему вода на северо-западном побережье Эстонии такая холодная?

”Вы когда-нибудь задумывались, почему вода у побережья Северо-Западной Эстонии иногда бывает очень холодной (от 7 до 11 градусов), хотя температура воздуха в этот момент достигает более 24 градусов”, — спрашивает Кийтсак на странице государственной метеорологической службы в Facebook.

”Это связано с апвеллингом (подъем глубинных вод к поверхности — прим.ред), также известным как мгновенное течение, что означает подъем холодной воды из глубоких слоев моря к поверхностным слоям”, — рассказывает он.

”Из-за постоянных восточных и северо-восточных ветров поверхностный, более теплый слой воды на южном берегу Финского залива переносится в открытое море. Это можно увидеть, например, на фотографии с южного спутника, сделанной 3 июля. Апвеллинг — ежегодное явление”.

Посмотреть температуру воды в различных местах Эстонии можно ЗДЕСЬ.

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