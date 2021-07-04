За сутки в Эстонии выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где у 13 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 11 зарегистрированы в Таллинне. 5 случаев было выявлено в Тартумаа, 4 - в Ида-Вирумаа, по одному - в Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Вырумаа. В других уездах не было выявлено новых случаев заражения. В двух случаях в регистре народонаселения данных о месте жительства заболевших нет.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 29,0, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За последние сутки было открыто 4 новых истории болезни COVID-19, 20 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 58 лет. В течение дня новых смертей зарегистрировано не было.

В течение дня было введено 5 029 доз вакцины, всего 565 973 человека были вакцинированы и 458 159 человека прошли курс вакцинации полностью. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 67,6%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

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