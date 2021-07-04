Лукашенко предостерег интеллигенцию Беларуси от вмешательства в политику

Правящий в Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей интеллигенции не вмешиваться в политику и "не делать неверных шагов". В политике действуют "жестокие, бешеные законы", заявил он в субботу, 3 июля, после окончания гала-концерта в Большом театре Беларуси по случаю Дня Независимости республики. "Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти", - объяснил Лукашенко, находящийся у власти в стране более четверти века.