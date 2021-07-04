Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Для Китая это произошло впервые за последние 13 лет. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7", сообщает RIA.ru.

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". Его длина составила 16,6 метра, а максимальным диаметр — 4,2 метра. В настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя для пилотируемых и грузовых кораблей.

Планируется, что в следующем году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

Ожидается, что создание станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.