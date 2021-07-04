Трамп заявил, что смог задержать строительство ”Северного потока — 2”

”Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу”, — заявил Трамп.

Он отметил, что в отличие от Байдена он боролся против проекта ”Северного потока — 2”.

”И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет”, — считает Трамп.

Ранее проект нового оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций.

”Северный поток — 2” представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.