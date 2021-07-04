ВИДЕО | Минутка умиления: маленькие ежики из эстонского приюта учатся быть самостоятельными
7 июня в приют Сийлипуса были доставлены 20 маленьких ежат весом всего в пару десятку грамм. Их мама-ежиха покинула гнездо из начавшейся поблизости стройки. К счастью, строители обнаружили крох и принесли их в приют. Ежата были похожи на крошечные комочки, чья жизнь висела на волоске, и поначалу никто не верил, что их удастся спасти. Сотрудники приюта бросили все силы на уход за маленькими обитателями леса. И им удалось! Ежики выжили и набрались сил. Пару дней назад их даже "переселили" из небольшой коробки в отдельную клетку, где им приходится смириться с тем фактом, что из пипетки их больше никто кормить не будет, и надо самостоятельно есть из миски. Правда, самый маленький ежик, который поступил в приют в критическом состоянии, постоянно протестует — иногда ему все же приходится давать соску.
17 июня в приют доставили еще семерых ежат вместе с мамой. Они жили под небольшой бытовкой, которую перенесли в ходе строительных работ. Сейчас с семьей все хорошо, малыши подросли и ждут, когда их "переселят" из коробки в более просторное помещение.
19 июня помощь потребовалась еще одной семьи ежиков, состоящей из 5 ежат и их мамы. На этот раз всему виной стала легкомысленность человека: ежик передвигался по шоссе в Таллинне, его увидел прохожий, и вместо того, чтобы перенести животное в ближайшую зеленую зону, увез ежа к себе домой, чтобы показать детям. В ту же ночь ежиха, которую поместили в коробку, родила пятерых малышей.
В течение пяти дней ежики находились в неподходящих условиях, с неподходящей пищей и под пристальным вниманием семьи, к которой они случайно попали. На пятый день глава семьи понял, что что-то идет не так и привез несчастных ежат в приют Эстонского общества дикой природы. Во время перевозки мама-ежиха выпала из пластикового ящика в багажнике машины, а малышей разбросало по дну ящика. Все же знают, что ежи в случае опасности или беспокойства могут навредить ежатам и съесть их?
Когда ежей доставили в приют, мама-ежиха была апатична, лежала на животе, расставив лапы, и наблюдала за происходящим равнодушным взглядом. Сотрудники приюта боялись, что теперь она откажется от своих детенышей и не будет их выкармливать. К этому моменту ежата уже стонали от голода и отсутствия материнского тепла. Каждый раз, когда ежиху, подносили к малышам, она разворачивалась и уходила от них в угол. И только после нескольких неудачных попыток воссоединить семью мама-ежиха все таки прониклась к своим малышам и осталась в гнезде. Ежики этого помета еще слишком малы, чтобы выйти из гнезда, но смотрители очень верят, что с ними все будет хорошо.
27 июня в приют привезли еще двух очень голодных ежат, которых накануне нашли в Лаагри. Очевидно, что-то случилось с их мамой, от сильного голода ежата начали визжать, благодаря чему их услышали люди и вытащили из гнезда. Сотрудники приюта попросили волонтеров еще раз осмотреть гнездо, так как обычно у ежей рождается больше детенышей. Действительной, за день было найдено еще два малыша, вероятно, выпавших из гнезда в поисках еды. Состояние их было очень критическое: глазки и нос были забиты грязью, кожа дряблая, они были сильно истощены и обезвожены. Каково же было удивление сотрудников, когда на следующий день волонтер привез еще одного ежика из этого семейства. Таким образом было найдено 5 голодных ежат, оставшихся без мамы. На данный момент состояние первых двух ежиков на удивление хорошее, еще один малыш тоже идет на поправку, а во двум другим требуется уход и забота.
Несколько рекомендаций, как помочь ежикам летом:
- В жаркую погоду оставляйте на земле в саду или огороде небольшие емкости с водой.
- Если у вас в саду или на огороде долгое время стояла груда веток или травы, не сжигайте ее — там может быть гнездо.
- Закройте отверстия с острыми краями, чтобы они не стали опасными ловушками для животных.
- Перед сносом старых строений весной и летом исследуйте их как можно тщательнее — вдруг кто-то свил там гнездо.
- Если вы не знаете, как правильно поступить и что делать, обязательно спросите совета у Эстонского общества дикой природы.
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