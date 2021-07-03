ПРЯМО СЕЙЧАС | Англия забивает быстрый гол в ворота Украины

Сборная Англии забила быстрый гол усилиями Харри Кейна. Украинские защитники ошиблись при попытке оставить английского форварда в положении вне игры, и он с близкого расстояния расстрелял голкипера Бущана.

На 17-й минуте первый серьезный момент создала украинская команда. Яремчук прошел по левому флангу, сблизился с Пикфордом и пробил, но английскому вратарю удалось перевести мяч на угловой.

Украина — Англия 0:1 (первый тайм)

3 июля, 22.00, ”Стадио Олимпико”

Гол:

0:1 — 4 Кейн.

Украина — Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук.

Англия — Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.

До матча

К матчу в Риме сборная Украины подошла с потерями нескольких ведущих игроков - с Англией на сыграют Александр Зубков и Руслан Малиновский, но отличным боевым духом. Так вратарь Георгий Бущан признает, что команда творит историю:

"Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом — в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", — говорит он.

Однако фаворитом противостояния является сборная Англии — единственная команда на Евро, которая не пропустила пока в свои ворота ни одного мяча. Бывшего защитника, а ныне тренера Гарета Саутгейта критикуют за то, что команда показывает максимально незрелищный футбол, но он приносит результат.