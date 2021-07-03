Англия разгромила Украину в четвертьфинале Евро

Сборная Англии забила быстрый гол усилиями Харри Кейна. Украинские защитники ошиблись при попытке оставить английского форварда в положении вне игры, и он с близкого расстояния расстрелял голкипера Бущана.

На 17-й минуте первый серьезный момент создала украинская команда. Яремчук прошел по левому флангу, сблизился с Пикфордом и пробил, но английскому вратарю удалось перевести мяч на угловой.

На 34-й минуте отличный шанс удвоить преимущество имел Деклан Райс, но его мощнейший удар из-за пределов штрафной отразил Бущан.

В самом начале второго тайма англичанам удался истинно британский гол. После подачи Люка Шоу со штрафного Харри Магуайр вколотил мяч головой в ворота соперника. А еще через три минуты - и снова головой - Украину огорчил Харри Кейн.

На 61-й минуте Бущан вытащил сильнейший удар Кейна, однако только отсрочил приговор своей команде. После подачи углового 4-й гол в ворота Украины забил вышедший на замену Джордан Хендерсон.

Украина — Англия 0:4 (0:1)

3 июля, 22.00, ”Стадио Олимпико”

Голы:

0:1 — 4 Кейн, 0:2 - 46 Магуайр, 0:3 - 49 Кейн, 0:4 - 63 Хендерсон.

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Караваев, Шапаренко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).

До матча

К матчу в Риме сборная Украины подошла с потерями нескольких ведущих игроков - с Англией на сыграют Александр Зубков и Руслан Малиновский, но отличным боевым духом. Так вратарь Георгий Бущан признает, что команда творит историю:

"Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом — в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", — говорит он.

Однако фаворитом противостояния является сборная Англии — единственная команда на Евро, которая не пропустила пока в свои ворота ни одного мяча. Бывшего защитника, а ныне тренера Гарета Саутгейта критикуют за то, что команда показывает максимально незрелищный футбол, но он приносит результат.