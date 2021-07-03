В каких продуктах содержится пальмовое масло и опасно ли оно для здоровья

Если экозащитники обвиняют производителей пальмового масла в нанесении ущерба природе, то обычных потребителей больше интересует вопрос его влияния на здоровье. Ведь самые разные продукты, как, например, плавленый сыр, майонез, шоколад, мороженое, печенье, полуфабрикаты, даже детское питание, содержат пальмовое масло. Распространено оно также и в производстве косметики, зубной пасты, домашней химии и медикаментов.

С научной точки зрения, пальмовое масло очень спорный ингредиент, у которого есть сторонники и противники. Также есть и разные исследования, которые могут подтвердить как безвредность этого вида масла, так и его опасность.

Авторы последнего исследования, опубликованного в бюллетене Всемирной организации здоровья (ВОЗ), ставят производство пальмового масла в один ряд с табачной и алкогольной промышленностью, где хорошая реклама помогает скрыть от потребителя правду о вреде товара.

В 2003 году ВОЗ уже указывала на потенциальный вред пальмового масла для здоровья. Однако с тех пор его производство и потребление в мире выросло вдвое, а в целом с 1995 по 2015 год — в четыре с лишним раза. По глобальным меркам, каждый из нас потребляет 8 кг пальмового масла в год.

Одной из причин такого большого потребления авторы доклада считают связь индустрии с производителями готовой еды и полуфабрикатов, которые совместно организовали мощное лобби для продвижения своего продукта.

Преимущество в простоте и текстуре

Исследований, связывающих употребление пальмового масла с повышенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения и других хронических заболеваний, и раньше проводилось много. Споры по-прежнему не утихают, а продукты с пальмовым маслом в составе мы по-прежнему можем найти в магазинах, причем в большом ассортименте.