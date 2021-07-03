В каких продуктах содержится пальмовое масло и опасно ли оно для здоровья
Если экозащитники обвиняют производителей пальмового масла в нанесении ущерба природе, то обычных потребителей больше интересует вопрос его влияния на здоровье. Ведь самые разные продукты, как, например, плавленый сыр, майонез, шоколад, мороженое, печенье, полуфабрикаты, даже детское питание, содержат пальмовое масло. Распространено оно также и в производстве косметики, зубной пасты, домашней химии и медикаментов.
С научной точки зрения, пальмовое масло очень спорный ингредиент, у которого есть сторонники и противники. Также есть и разные исследования, которые могут подтвердить как безвредность этого вида масла, так и его опасность.
Авторы последнего исследования, опубликованного в бюллетене Всемирной организации здоровья (ВОЗ), ставят производство пальмового масла в один ряд с табачной и алкогольной промышленностью, где хорошая реклама помогает скрыть от потребителя правду о вреде товара.
В 2003 году ВОЗ уже указывала на потенциальный вред пальмового масла для здоровья. Однако с тех пор его производство и потребление в мире выросло вдвое, а в целом с 1995 по 2015 год — в четыре с лишним раза. По глобальным меркам, каждый из нас потребляет 8 кг пальмового масла в год.
Одной из причин такого большого потребления авторы доклада считают связь индустрии с производителями готовой еды и полуфабрикатов, которые совместно организовали мощное лобби для продвижения своего продукта.
Преимущество в простоте и текстуре
Исследований, связывающих употребление пальмового масла с повышенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения и других хронических заболеваний, и раньше проводилось много. Споры по-прежнему не утихают, а продукты с пальмовым маслом в составе мы по-прежнему можем найти в магазинах, причем в большом ассортименте.
”Преимущество пальмового масла — в технологической функции. Главным образом его используют для того, чтобы консистенция продуктов была однородной. Это масло хорошо сохраняется при комнатной температуре, не окисляется и не меняет вкус или цвет конечного продукта”, — говорит глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Она не считает, что пальмовое масло представляет опасность для здоровья.
”Возникло общественное давление, прежде всего, в связи с темой окружающей и социальной среды — использование детского труда, несправедливая зарплата и т. д. (при производстве пальмового масла. — Прим. ред.). Производители должны аккуратно выбирать себе партнеров, что эстонские фирмы и делают, например, Kalev”, — говорит Потисепп.
Производители за качество и этичность
Совсем недавно СМИ указали на то, что в составе известного, можно сказать, классического эстонского сырка Kohuke (с изображением кота на упаковке) есть пальмовое масло. Учитывая, что сырки — это традиционное детское лакомство, мысль о его вредном влиянии на здоровье вызывает серьезные опасения.
Почти сразу же после публикации этой информации компания Tere сообщила, что меняет рецепт, по которому готовили лакомство вот уже почти 25 лет, и убирает из него пальмовое масло. Хотя, по мнению производителей, небольшое количество масла не наносит вреда
здоровью. Основной причиной смены рецепта стало чрезмерное и неэтичное производство пальмового масла, в ходе чего постоянно увеличиваются выбросы CO2, наносится вред среде обитания животных и нарушаются права человека и трудовое право.
”Еще прошлой осенью мы постепенно начали переход на новые рецепты сырков. Например, глазурь новых сырков Emma теперь делается из молочного шоколада. Также новые безлактозные сырки Kohuke покрыты глазурью без пальмового масла. Мы планируем заменить глазурь в наших продуктах на содержащую сертифицированное RSPO (международная программа ”Круглый стол по устойчивому производству пальмового масла”) пальмовое масло или другие подходящие растительные масла”, — говорит Хелен Оямяэ, директор по маркетингу Nordic Milki OÜ, объединяющей молочные производства Tere и Farmi.
Новые сырки Kohuke без пальмового масла появятся в продаже осенью этого года.
Но пальмовое масло содержится и в других продуктах, в том числе и других сырках местного и зарубежного производства.
Вот лишь несколько первых попавшихся примеров продукции, в составе которой есть пальмовое масло: шоколадная паста Nutella, глазированные сырки Jeppi, банановое печенье Moomin, ванильное печенье Oreo, мороженое Sipsik, зефирный торт Pihlaka, упакованные киевские котлеты Kikas, детская молочная смесь Aptamil.
”Пальмовое масло содержится в 50% упакованной продукции в супермаркетах. В разумном количестве оно даже полезно, если не содержит трансжиров. К тому же оно растительного происхождения и несет определенные функции в конкретных продуктах”, — добавляет Оямяэ.
Она добавляет, что вкус классического сырка будет сохранен настолько, насколько это возможно при смене многолетнего рецепта.
Замену найти непросто
”Пальмовое масло, очевидно, полностью заменить нельзя. Причин этому много. В доле продуктов это невозможно сделать, не изменив серьезно их свойства. К тому же производство пальмового масла — это большая отрасль мировой промышленности, которая многих обеспечивает работой. А в сравнении с выращиванием других масленичных растений и производством из них пальмовое масло требует немного энергии, удобрений и пестицидов. Важно, чтобы производители использовали устойчивое масло, процесс производства которого проконтролирован”, — говорит Потисепп.
В шоколадной продукции Kalev использует различные сертифицированные RSPO смеси пальмовых жиров, например, в конфетах-батончиках и в конфетных начинках.
”Важно отметить, что мы используем не просто пальмовое масло, а полученные путем обработки фракционированных продуктов разные смеси жиров. В их составе кроме пальмового и пальмоядерного масла есть, например, масло ши”, — объясняет руководитель корпоративной коммуникации Orkla Eesti AS Маделейне Тултс.
Концерн Orkla и входящий в его состав завод Kalev являются членами RSPO с 2015 года. Ежегодно завод проходит аудит, в ходе которого проверяется, чтобы цепочка поставок пальмового масла соответствовала требованиям.
”С 2018 года в изготовляемых на заводе Kalev сладостях используются только содержащие устойчивое пальмовое масло смеси жиров, — заверяет Тултс. — Пальмовое масло для нас наиболее подходящее, нежели другие масла. Оно придает конфетам нужную структуру, консистенцию, свойства таяния. Масло также имеет очень низкую температуру таяния, почему его и используют в шоколадной промышленности”.
Нет однозначности
”Когда я училась в университете, нам говорили, что пальмовое масло связано с повышенной смертностью от ишемической болезни сердца, с повышенным вредным холестерином, с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но сейчас идет реабилитация пальмового масла. Считается, что еще недостаточно оснований, чтобы, так скажем, демонизировать его. Поэтому пока нельзя однозначно сказать о его вреде”, — говорит нутрициолог Наталья Йыги.
Она объясняет, что масло используется в кондитерских изделиях, т. к. оно от природы твердое при комнатной температуре.
”Другие масла обычно жидкие, и чтобы их довести до твердого состояния, их нужно гидронизировать. А это приводит к образованию трансжиров, которые как раз и вредны для организма. А пальмовое масло свободно от трансжиров, — объясняет нутрициолог. — Также оно используется в заменителях какао, во фритюре и при производстве маргарина”.
По словам специалиста, в результатах некоторых исследований пишут, что пальмовое масло даже снижает вредный холестерин и повышает хороший. В других исследованиях говорится, что никакого влияния оно не оказывает на холестерин вообще и на болезни сердца не влияет.
”Тем же, кто хочет похудеть, надо понимать, что пальмовое масло влияет на организм как обычный жир. Поэтому нужно смотреть в совокупности на общую калорийность рациона, и не в один день, а хотя бы неделю. Должно быть разнообразие продуктов в адекватном количестве, качестве. Пальмовое масло — один из адекватных источников жира, так как оно уже твердое и не содержит трансжиров”, — говорит Наталья.
Он добавляет, что пальмовое масло может удовлетворить требования населения Земли по количеству жиров с меньшими затратами ресурсов. А если это масло запретить, то не будет альтернативы без трансжиров.
”Не стоит всего бояться и всех слушать, лучше самому принимать решение, питаться разнообразно и доверять производителям. Всегда произведенное на месте свежее и безопаснее для окружающей среды, чем импортированное. Но не всегда нам хватает своего сырья, и не всегда его возможно и разумно выращивать. В частности, это касается пальмового масла”, — подытоживает Сирье Потисепп.