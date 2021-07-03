Атака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компаний

Урон хакеры при этом нанесли не только непосредственно IT-компаниям, но и их клиентам. В частности, порядка 20 клиентов компаний, подвергшихся атаке с применением вирусов-вымогателей, пострадали. По данным компании ESET, пострадавшие клиенты находятся в 11 странах мира.

Предполагается, что авторы атаки — хакеры из группировки REvil, многие участники которой — русскоязычные.

В ночь на субботу сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально обширной кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Атака затронула не менее 200 компаний, прямо или косвенно связанных с Kaseya (корпорация занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса).

В администрации США не раз подчёркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак. Речь — об атаках, совершаемых, по мнению США, связанными с российской разведкой хакерами, а также — об атаках в исполнении базирующихся в РФ кибермошенниках. В случае с последними, как считают в Вашингтоне, Москве следует предпринимать активные действия по поимке хакеров, пусть даже последние не связаны со спецслужбами РФ.