В пожаре на латвийской ферме "Королевстве кроликов" сгорело около 200 кроликов и 23 свиньи(4)
Как выяснило агентство LЕТА, разрушительный пожар произошел на популярной ферме "Королевство кроликов".
Сегодня утром около 9:30 в ГПСС поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.
По словам Витолы, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горел сарай со скотом и животными, две других хозяйственных постройки общей площадью 450 кв. м, а также легковой автомобиль и тракторный прицеп.
В огне погибло около 200 кроликов и 23 свиньи. В 11 часов утра пожар был локализован, но процесс тушения еще не завершен.
Как сообщила агентству LЕТА представитель хозяйства евангелической христианской общины Zilais Krusts Майя Смане, пожар вспыхнул в коровнике и сарае, где находились свиньи и крольчихи с крольчатами. "К сожалению, из-за сильной жары и засухи пожар вспыхнул и распространился очень быстро, и все сгорело в течение часа", — сказал Смане. Она допускает, что причиной пожара стало повреждение проводки.
Экскурсии в "Королевство кроликов" будут доступны и в будущем, поскольку "Мини-зоопарк" и пешеходная тропа в результате пожара не пострадали, добавил Смане.