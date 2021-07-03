ПРЯМО СЕЙЧАС | Дания открыла счет в матче с Чехией

Уже на 5-й минуте матча после подачи углового Томас Дилейни открыл счет. Несколько минут спустя у Дилейни был шанс сделать дубль, но после прострела партнера мяч попал ему в колено и пролетел мимо ворот.

На 21-й минуте первый по-настоящему опасный момент возник и у ворот Каспера Шмейхеля, однако Томаш Голеш не сумел переиграть датского голкипера.

Евро-2020

1/4 финала

Чехия — Дания 0:1 (первый тайм)

3 июля, 19.00, ”Олимпийский стадион Баку”

Гол:

0:1 — 5 Дилэйни.

Чехия — Вацлик, Челюстка, Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик, Голеш, Соучек, Барак, Масопуст, Шик.

Дания — Шмейхель, Ларсен, Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор, Кристенсен, Дольберг, Брэйтуэйт.

До матча

Датчане, разгромившие в 1/8 финала Уэльс, являются фаворитами матча. У команды — одна из лучших атак на турнире. Однако чехи могут противопоставить скандинавам дисциплинированную защиту, быстрый переход из обороны в атаку и индивидуальное мастерство Патрика Шика. Словом, всё то, что принесло им успех в матче с Нидерландами.