Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро

Уже на 5-й минуте матча после подачи углового Томас Дилейни открыл счет. Несколько минут спустя у Дилейни был шанс сделать дубль, но после прострела партнера мяч попал ему в колено и пролетел мимо ворот.

На 21-й минуте первый по-настоящему опасный момент возник и у ворот Каспера Шмейхеля, однако Томаш Голеш не сумел переиграть датского голкипера.

Сборная Дании перешла на игру вторым номером, заставляя соперников раскрываться. И в одной из контратак Дольберг на дальней штанге замкнул прострел Мэле.

В самом начале второго тайма чехи создали несколько моментов. Шмейхелю понадобилось все его мастерство, чтобы отразить удар Барака, а затем Шик красиво бил в падении через себя, но попал в защитника. И именно Шику удалось сократить отставание, однако на большее Чехию не хватило.

Евро-2020

1/4 финала

Чехия — Дания 1:2 (0:2)

3 июля, 19.00, ”Олимпийский стадион Баку”

Голы:

0:1 – 5 Дилэйни, 0:2 – 42 Дольберг, 1:2 – 49 Шик.

Чехия – Вацлик, Челюстка (Брабец, 65), Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик (Дарида, 79), Голеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шик (Выдра, 79).

Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 71), Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 81), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Кристенсен (Андерсен, 81), Дольберг (Поульсен, 59), Брэйтуэйт.

Предупреждения:

Крменчик (84), Калас (86).

До матча

Датчане, разгромившие в 1/8 финала Уэльс, являются фаворитами матча. У команды — одна из лучших атак на турнире. Однако чехи могут противопоставить скандинавам дисциплинированную защиту, быстрый переход из обороны в атаку и индивидуальное мастерство Патрика Шика. Словом, всё то, что принесло им успех в матче с Нидерландами.