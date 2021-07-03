03.07.2021, 14:43
На следующей неделе ожидается жара до 32 градусов(1)
Фото автора Taryn Elliott: Pexels
Национальная служба погоды предупреждает, что в Эстонии установилась очень жаркая погода, пишет rus.err.ee.
Со 2 по 10 июля среднесуточная температура во многих регионах Эстонии составит 20 и более градусов, а дневная температура повысится до 27-29 градусов.
Особенно жаркая погода ожидается с 7 по 10 июля, когда термометр покажет до 32 градусов.
В лесах на востоке страны местами велика или крайне велика пожароопасность, предупреждают метеорологи.