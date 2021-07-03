ФОТО | В Тартумаа машина попала в аварию и покинула место происшествия

По предварительной информации, белый автомобиль резко выехал на поворот, на котором также находился Volkswagen Transporter, двигавшийся в сторону Тарту. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen повернул свой автомобиль в кювет.

В результате пострадала находившаяся в Volkswagen 45-летняя женщина, которую скорая доставила в больницу. Ей разрешили вернуться домой после оказания первой помощи.

Водитель Volkswagen, мужчина 53 лет, тоже прошел медицинское обследование и не пострадал. Белая машина, создавшая аварийную ситуацию, скрылась с места происшествия, в настоящее время устанавливается личность водителя этой машины и выясняются точные обстоятельства ДТП.