В РФ последние пять дней — максимальная смертность, при этом страна остается открытой

В России уже пятый день подряд зафиксированы максимальные показатели смертности у лиц с подтвержденным инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки с диагнозом COVID-19 в стране скончались 697 пациентов, сообщил в субботу, 3 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (110) и Москве (116). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 умерли 137 262 человека.

За прошедшие 24 часа в РФ выявлено 24 439 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве — 7 446, Московской области — 2 596, Санкт-Петербурге — 1 733. Число выявленных инфицированных в России — максимальное с 16 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 585 799.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 679 скончавшихся, днем ранее — о 672. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.