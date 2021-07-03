03.07.2021, 12:52
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки(5)
REUTERS/Tatyana Makeyeva/ Scanpix
За сутки в РФ подтверждено 697 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 137 262, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
"За последние сутки подтверждено 697 (смертей — ред.) … За весь период по России умерло 137 262 человека", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки подтверждено 116 смертей, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.
Напомним, что вчера в России от ковида за сутки умерли 679 человек.