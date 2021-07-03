Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

"За последние сутки подтверждено 697 (смертей — ред.) … За весь период по России умерло 137 262 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждено 116 смертей, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.