03.07.2021, 12:32
Полиция сообщила, что пропавшая в Таллинне 15-летняя Келин вернулась домой(5)
Департамент полиции и погранохраны
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о пропаже в Таллинне 15-летней Келин. С радостью сообщаем, что Келин сама вернулась домой и с ней все в порядке.
Сегодня утром полиция получила сообщение, что пропала живущая в поселке Харку 15-летняя Келин, которую последний раз видели сегодня утром около 5 часов на улице Роо в Пыхья-Таллинне.
Информация о пропаже девушки была передана патрулям, которые проверили места ее возможного местонахождения. Девушка не взяла с собой мобильный телефон.