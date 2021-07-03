Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Келин

Сегодня утром полиция получила сообщение, что пропала живущая в поселке Харку 15-летняя Келин, которую последний раз видели сегодня утром около 5 часов на улице Роо в Пыхья-Таллинне. Келин может находиться в Таллинне или его окрестностях.

Информация о пропаже девушки передана патрулям, которые проверяют места ее возможного местонахождения, однако это пока не принесло результатов. Девушка не взяла с собой мобильный телефон.

Рост Келин 170 см, она стройного телосложения. У нее светло-коричневые волосы до плеч, в момент пропажи она была одета в коричневую кофту с надписью на английском языке и сумкой через плечо, а также расширяющиеся к низу темно-синие джинсы. На ногах девушки черно-белые кроссовки VANS с высоким верхом.

Просим всех, кто видел Келин или знает о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.