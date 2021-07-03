Школьная медсестра: молодые люди недооценивают опасность снюса и кальяна

По словам школьной медсестры, в традиции, пришедшей к нам с востока, есть и некоторые дополнительные опасности: ”Сеанс кальяна может длиться час, что намного дольше, чем выкурить сигарету. Во-вторых, трубку принято разделять с другими, и мундштук передается из рук в руки. Через это могут распространяться респираторные вирусы, включая коронавирус и грипп, а также гепатит С или герпес”.

Конопля



Хотя никто не отрицает наркотическое действие каннабиса, многие молодые люди считают его невинным растением. ”Они говорят, что это вещество природного происхождения, и некоторые удивляются, что владение или употребление коноплей наказуемо”, — выражает обеспокоенность школьная медсестра. По словам Ану-Элль Круусманн, современный каннабис содержит в десять раз больше тетрагидроканнибиола (TCH), чем был в эпоху хиппи, поэтому риск причинения вреда здоровью и зависимости от него во много раз выше. ”Распространен также и синтетический каннабис (называемый Spice, AK и другими буквенными сочетаниями), использование которого еще более опасно, поскольку неизвестно, из чего состоит смесь, поэтому можно легко получить передозировку и попасть в больницу или даже умереть”, — предупреждает школьная медсестра.



Энергетические напитки



Речь не идет в прямом смысле об одурманивающих веществах, но, по словам школьной сестры Ану-Элль Круусманн, молодые люди часто используют их слишком много и слишком легкомысленно. ”Они просто пьют их при жажде”, — вздыхает она. ”Правда в том, что напитки, продаваемые под этим названием, на самом деле не дают энергии, но как бы подхлестывают организм, потому что энергетические напитки содержат кофеин. Однако кофеин — это стимулятор, который не следует употреблять слишком много в течение дня”. По словам школьной медсестры, подростку разрешается суточная доза кофеина в объеме 2,5 мг/кг массы тела, и совершенно ясно, что молодые люди не учитывают ее при потреблении энергетических напитков. Следует помнить, что шоколад, кофе и кола также содержат кофеин, и полученное из этих продуктов количество кофеина также следует учитывать при необходимости. Кроме того, информация о содержании кофеина в энергетических напитках не всегда достоверна. Эти напитки содержат гуарану, которая, в свою очередь, содержит кофеин”.