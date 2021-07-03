УЕФА объяснил свой запрет на радужные баннеры в Санкт-Петербурге и Баку во время ЕВРО

В УЕФА прокомментировали свой запрет на использование рекламных баннеров с радужным фоном на матчах 1/4 финала Евро в Санкт-Петербурге и Баку. Ранее о таком запрете сообщил один из спонсоров чемпионата Европы, немецкий автопроизводитель Volkswagen.

”УЕФА полностью поддерживает демонстрацию подобных призывов к толерантности и уважению к разнообразию, которая уже была на всех стадионах и на всех матчах 1/8 финала. Это будет демонстрироваться партнером УЕФА Volkswagen на четвертьфинальных матчах Евро в Мюнхене и Риме. УЕФА требует от спонсоров обеспечить соответствие своих реклам местному законодательству, и мы понимаем, что данная реклама не соответствует законодательству в Баку и Санкт-Петербурге”, — сообщили РБК в пресс-службе УЕФА.

”Тем не менее УЕФА продолжит подчеркивать свою борьбу со всеми видами дискриминации в рамках кампании ”Равная игра” на всех стадионах на всех оставшихся матчах. Все остальные спонсоры решили больше не использовать радужные рисунки в турнире, так как ”месяц гордости” подошел к концу”, — добавили в УЕФА.

В России существует статья 6.21. КоАП — Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В Петербурге в пятницу прошел последний матч Евро в городе, сборная Испании в серии пенальти победила Швейцарию. В Баку сыграют Чехия и Дании. В Мюнхене встречаются бельгийцы и итальянцы, в Риме пройдет матч между Украиной и Англией.

На прошлой неделе УЕФА запретил включать радужную подсветку на стадионе ”Альянц-Арена” в Мюнхене во время матча между сборным Германии и Венгрии, поскольку такое желание хозяев арены было расценено как политическое заявление. Позднее УЕФА запостил свой логотип в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.