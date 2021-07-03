За сутки в Эстонии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где у 15 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев заражения в Харьюмаа 11 зарегистрированы в Таллинне. 12 были выявлены в Ида-Вирумаа, 3 — в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа , 2 — в Пярнумаа, 1 — в Рапламаа. В других уездах не было выявлено новых случаев заражения. В одном случае в регистре народонаселения данных о месте жительства заболевших нет.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 28,8, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

В течение дня новые случаи COVID-19 были выявлены в двух больницах, 16 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 60 лет. В течение дня новых смертей зарегистрировано не было.

В течение дня было введено 7 408 доз вакцины, всего 564 634 человека были вакцинированы и 453 902 человека прошли курс вакцинации полностью. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 67,6%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

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