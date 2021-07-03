У футбольных туристов, приехавших в Финляндию из России, подтвердился штамм "Дельта"

По сообщению министерства, часть туристов и их близких помещены на карантин. В министерстве напоминают, что нарушение карантина может повлечь штраф.

С футбольными туристами связано около 400 случаев инфицирования. Согласно THL, во всех изученных к этому моменту образцах выявили дельта-вариант вируса.

По оценкам Минсоцздрава, девять из десяти туристов, посетивших Санкт-Петербург, следовали инструкциям по коронавирусу и таким образом избежали заражения.

Сегодня вечером на ЧЕ по футболу в Санкт-Петербурге встретятся сборные Испании и Швейцарии. Это последний матч, который сыграют в России. Сообщается, что 188 финских болельщиков купили билеты на матч.

Ране ведомство THL призывало отказаться от поездок в Россию