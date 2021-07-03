Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 22

Агентство сообщило со ссылкой на официальные лица, спасательные службы нашли тело 7-летней дочери пожарного. Это третий ребенок, погибший при обрушении 12-этажного дома.

Через девять дней после обрушения спасательные команды продолжают разыскивать выживших, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден вместе с супругой приехал в город Сёрфсайд во Флориде и поблагодарил работников спасательных служб за их труд.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня в ночное время. Ранее сообщалось о 18 погибших. Вскоре после инцидента стало известно, что проверка в 2018 году выявила "серьезные структурные повреждения" здания. На момент обрушения начался ремонт кровли. Точная причина происшествия по-прежнему неизвестна.