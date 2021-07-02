ВИДЕО | Двое мужчин напали на участника ЛГБТ-пробега возле площади Вабадузе

По состоянию на 18 часов нападавшие не были задержаны, поиски продолжаются.

Активистка Грете рассказала Delfi, что, добравшись до площади Вабадузе, молодые люди стали обсуждать детали предстоящего велопробега, когда к ним подошли двое мужчин. ”Подошли двое мужчин. В высоких ботинках, камуфляжных штанах и зеленых футболках. Я их сразу заметила”, — рассказывает девушка. Затем неожиданно один из мужчин сорвал у одного из участников пробега с шеи радужный флаг. Грете вмешалась и между ней и нападавшим произошла потасовка. В это время активисты вызвали полицию.

По словам Грете, мужчины разговаривали между собой по-русски, но в адрес активистов выкрикивали фразы на немецком языке, а также поднимали руки в римском приветствии.

Потасовка закончилась, когда Грете сообщила, что полиция уже едет, и когда в конфликт стали вмешиваться другие люди. В итоге флаг остался у активистов.

О самом мероприятии мы писали ранее ЗДЕСЬ.