Пять советов тем, кто идет на пляж с детьми

1. Постоянно следите за детьми

Дети двигаются не очень быстро, но постоянно, и в какой-то момент могут пропасть из виду. На крупных пляжах спасатели на воде часто сталкиваются с ситуацией, когда родители теряют своего ребенка или дети не могут найти родителей. Недавно произошел случай, когда, по словам родителя, он на секунду отвлекся на телефон, а в следующую секунду ребенка уже не было в поле зрения. У сотрудников береговой охраны можно попросить ленту-браслет для ребенка и написать на ней номер телефона родителя.

2. Договоритесь с ребенком о месте встречи

Придя на пляж, стоит сразу объяснить ребенку, как ему запомнить то место, где находятся родители, чтобы при необходимости вернуться туда. Часто бывает — особенно на пляже, — что дети перестают ориентироваться в пространстве. Например, они отходят всего на пару десятков метров от родителей, а обратно идут в другом направлении. Чтобы избежать этого, объясните ребенку, по каким ориентирам он быстро найдет родителей.

3. Не пускайте ребенка в воду одного

Ни в коем случае нельзя отпускать ребенка одного в воду играть или купаться. Особенно это касается детей, которые еще не умеют плавать. Но, как показывает практика, в затруднительную ситуацию на воде могут попасть и дети, умеющие плавать. Идя купаться, обязательно оставайтесь в отведенной для купания зоне; дети должны плавать между берегом и родителем.

4. Относитесь к надувным вспомогательным средствам и игрушкам с осторожностью