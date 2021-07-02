Пять советов тем, кто идет на пляж с детьми
1. Постоянно следите за детьми
Дети двигаются не очень быстро, но постоянно, и в какой-то момент могут пропасть из виду. На крупных пляжах спасатели на воде часто сталкиваются с ситуацией, когда родители теряют своего ребенка или дети не могут найти родителей. Недавно произошел случай, когда, по словам родителя, он на секунду отвлекся на телефон, а в следующую секунду ребенка уже не было в поле зрения. У сотрудников береговой охраны можно попросить ленту-браслет для ребенка и написать на ней номер телефона родителя.
2. Договоритесь с ребенком о месте встречи
Придя на пляж, стоит сразу объяснить ребенку, как ему запомнить то место, где находятся родители, чтобы при необходимости вернуться туда. Часто бывает — особенно на пляже, — что дети перестают ориентироваться в пространстве. Например, они отходят всего на пару десятков метров от родителей, а обратно идут в другом направлении. Чтобы избежать этого, объясните ребенку, по каким ориентирам он быстро найдет родителей.
3. Не пускайте ребенка в воду одного
Ни в коем случае нельзя отпускать ребенка одного в воду играть или купаться. Особенно это касается детей, которые еще не умеют плавать. Но, как показывает практика, в затруднительную ситуацию на воде могут попасть и дети, умеющие плавать. Идя купаться, обязательно оставайтесь в отведенной для купания зоне; дети должны плавать между берегом и родителем.
4. Относитесь к надувным вспомогательным средствам и игрушкам с осторожностью
В случае надувных кругов и матрасов самое опасное — их мнимая безопасность. Когда ребенок, не умеющий плавать, идет в воду с надувными нарукавниками, кругами или матрасами, он не понимает, насколько глубокий водоем. Если вспомогательное средство лопнет, с ребенком может произойти несчастный случай. Помимо этого, из-за большой волны ребенок может перевернуться в надувном круге вниз головой и не сможет выбраться, также возможно падение с надувного матраса. Что касается матрасов, есть и еще одна опасность: ветер может унести ребенка вместе с ним далеко от берега, и вернуться самостоятельно ребенок уже не сможет.
По словам спасателей на воде, лучшее решение — тонкие спасательные жилеты из специального материала, которые наполнены не воздухом.
5. Обращайтесь за помощью к спасателям на воде
Если вы находитесь на общественном пляже, где есть спасатели на воде, в случае опасности или проблемы обращайтесь напрямую к ним. Недавно береговая охрана G4S столкнулась со случаем, когда родственник пропавшего ребенка сначала позвонил в полицию, из-за чего было потеряно драгоценное время — приступить к поискам ребенка на пляже можно было раньше. При необходимости береговая охрана сама вызовет подкрепление.