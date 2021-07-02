Жителей Эстонии продолжают обманывать на тысячи евро. Полиция: не разговаривайте с "банком", положите трубку!

Многие люди знают о мошенничествах, но некоторые пострадавшие, получив такой звонок, теряются и верят, что им звонит человек из банка, желающий помочь. Работник банка никогда не будет действовать таким образом и запрашивать такие данные. Если вас пугают сомнительными сделками, сразу же завершите разговор и сами позвоните на линию поддержки клиентов своего банка. Чтобы в волнительной ситуации сделать это быстро, запишите сразу этот номер в телефон. Если вас поставили в режим ожидания очереди, спокойно дождитесь ответа. На самом деле никаких сомнительных сделок на вашем счету происходить не может, если вы по просьбе незнакомцев еще не успели ввести ПИН-коды. Но если все же вы ввели ПИН-коды, то следует быстро обратиться в банк и полицию, так как в некоторых случаях перевод можно остановить и деньги вернуть. Мошенники крайне назойливы и могут звонить даже по несколько раз в день, лучше просто всего просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров.