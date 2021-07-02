Жителей Эстонии продолжают обманывать на тысячи евро. Полиция: не разговаривайте с "банком", положите трубку!(12)
Трем жителям Ласнамяэ и жителю Мустамяэ позвонили мнимые сотрудники Swedbank, а жителю Маарду позвонил мнимый сотрудник банка SEB. Пострадавшим рассказали легенды о сомнительных сделках на их счетах и необходимости установить защитные программы. Для этого людей попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, со счетов пострадавших пропало соответственно 5760, 15 000, 5500, 7600 и 7500 евро.
Со счета действующего в Пыхья-Таллинне предприятия было сделано несколько переводов на несколько счетов на сумму более 500 евро.
Йыхвиское отделение полиции начало делопроизводство о мошенничестве в Кохтла-Ярве, когда на имя 42-летнего мужчины без его ведома был взят кредит в 2000 евро и переведен с его счета дальше на неизвестный счет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Нарвское отделение полиции начало делопроизводство о мошенничестве в Силламяэ, когда 35-летнему мужчина позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила, что на счету мужчины происходят подозрительные сделки, которые надо заблокировать и для этого ввести ПИН-коды Smart-ID. Со счета сняли 370 евро.
Жительница Кейла познакомилась в Instagram с мужчиной, который представился известным иностранным музыкантом.
Женщине якобы выслали подарок посылкой, для получения которой женщина перевела на разные счета более 2000 евро.
Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер:
Многие люди знают о мошенничествах, но некоторые пострадавшие, получив такой звонок, теряются и верят, что им звонит человек из банка, желающий помочь. Работник банка никогда не будет действовать таким образом и запрашивать такие данные. Если вас пугают сомнительными сделками, сразу же завершите разговор и сами позвоните на линию поддержки клиентов своего банка. Чтобы в волнительной ситуации сделать это быстро, запишите сразу этот номер в телефон. Если вас поставили в режим ожидания очереди, спокойно дождитесь ответа. На самом деле никаких сомнительных сделок на вашем счету происходить не может, если вы по просьбе незнакомцев еще не успели ввести ПИН-коды. Но если все же вы ввели ПИН-коды, то следует быстро обратиться в банк и полицию, так как в некоторых случаях перевод можно остановить и деньги вернуть. Мошенники крайне назойливы и могут звонить даже по несколько раз в день, лучше просто всего просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
Советы полиции:
· Поговорите на эту тему со своими близкими и убедитесь, что они знаю, как себя вести, если им позвонят "из банка".
· Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, например, под предлогом приема на работу, которую вы будете совершать дистанционно — имея ваши личные данные, мошенники могут взять на ваше имя кредиты и опустошить ваш счет.
· Не вводите по чьей-то просьбе ПИН-коды — ПИН-2 равноценен вашей подписи.
· Когда получаете предложение или видите рекламу, сулящую быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью. Не заполняйте на неизвестных вам сайтах анкеты, в которых спрашиваются ваши личные данные, в том числе номер счета или номер кредитной карты.
· Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер, планшет или смартфон программы, дающиe дистанционный доступ к вашему компьютеру или телефону — TeamViewer или AnyDesk.
· Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прекратите его. Сообщите об этом на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/.
· Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.