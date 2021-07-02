Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку на воду

Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку на поверхность океана близ города Гонолулу на Гавайских островах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как отмечается в сообщении, "пилоты заявили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в итоге были вынуждены посадить самолет на воду". По данным авиационных служб, машина приводнилась в 3 км от аэродрома Калаелоа — военно-гражданского регионального аэропорта штата Гавайи.

Оба члена экипажа были спасены Береговой охраной Соединенных Штатов. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование инцидента.

После сообщения о летном происшествии акции авиастроительного концерна Boeing упали на 2 процента.