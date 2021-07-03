Учёные: вакцина Johnson & Johnson защищает от штамма Дельта и обеспечивает иммунитет минимум на восемь месяцев

"Согласно изученным на данный момент данным за восемь месяцев, однодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 вызывает сильный ответ нейтрализующих антител, который не только не ослабевает, но со временем только улучшается", — сказал в заявлении доктор Матай Маммен, глава отдела исследований и разработок отдела Janssen, занимающегося вакцинами компании Johnson & Johnson.

В компании заявили, что одна доза вакцины вырабатывает продолжительный ответ антител и генерирует иммунные клетки, называемые Т-клетками, которые также активны в течение восьми месяцев.

Компании Pfizer / BioNTech и Moderna утверждают, что их двухдозовые вакцины обеспечивают защиту в течение как минимум шести месяцев, а исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе ранее на этой неделе сообщили, что, согласно их исследованиям, защита, полученная вследствие вакцинации, должна сохраняться гораздо дольше — в течение многих лет. Вакцину Johnson & Johnson они, однако, не исследовали.

Доктор Дэн Баруш, представитель медицинского центра Бэт-Изрейэл и медицинской школы Гарварда и его коллеги изучили результаты анализов крови вакцинированных добровольцев на предмет противодействия антител наиболее опасным штаммам вируса, включая штамм Дельта (B.1.617.2), впервые обнаруженный в Индии, штамм Бета (B.1.351), впервые обнаруженный в Южной Африке, и штамм Гамма (P.1), захвативший Бразилию.

"Мы наблюдаем, что нейтрализующие антитела устойчиво сопротивляются этим штаммам", — рассказывает Баруш.

Нейтрализующие антитела — это белки иммунной системы, которые инактивируют вирус до того, как он начнёт размножаться.