Учёные: вакцина Johnson & Johnson защищает от штамма Дельта и обеспечивает иммунитет минимум на восемь месяцев(19)
"Согласно изученным на данный момент данным за восемь месяцев, однодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 вызывает сильный ответ нейтрализующих антител, который не только не ослабевает, но со временем только улучшается", — сказал в заявлении доктор Матай Маммен, глава отдела исследований и разработок отдела Janssen, занимающегося вакцинами компании Johnson & Johnson.
В компании заявили, что одна доза вакцины вырабатывает продолжительный ответ антител и генерирует иммунные клетки, называемые Т-клетками, которые также активны в течение восьми месяцев.
Компании Pfizer / BioNTech и Moderna утверждают, что их двухдозовые вакцины обеспечивают защиту в течение как минимум шести месяцев, а исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе ранее на этой неделе сообщили, что, согласно их исследованиям, защита, полученная вследствие вакцинации, должна сохраняться гораздо дольше — в течение многих лет. Вакцину Johnson & Johnson они, однако, не исследовали.
Доктор Дэн Баруш, представитель медицинского центра Бэт-Изрейэл и медицинской школы Гарварда и его коллеги изучили результаты анализов крови вакцинированных добровольцев на предмет противодействия антител наиболее опасным штаммам вируса, включая штамм Дельта (B.1.617.2), впервые обнаруженный в Индии, штамм Бета (B.1.351), впервые обнаруженный в Южной Африке, и штамм Гамма (P.1), захвативший Бразилию.
"Мы наблюдаем, что нейтрализующие антитела устойчиво сопротивляются этим штаммам", — рассказывает Баруш.
Нейтрализующие антитела — это белки иммунной системы, которые инактивируют вирус до того, как он начнёт размножаться.
"Одна доза вакцины Johnson & Johnson вызвала образование нейтрализующих антител против целого ряда опасных штаммов SARS-CoV-2, и их число со временем увеличилось. В том числе против всё более распространяющегося и заразного штамма Дельта (B.1.617.2), частично устойчивого к нейтрализации штамма Бета (B.1.351), штамма Гамма (P.1) и других, включая штаммы Альфа (B.1.1.7), Эпсилон (B.1.429), Каппа (B.1.617.1) и D614G, а также изначальный штамм SARS-CoV-2", — заявили в компании.
Отдельно группа специалистов компании Janssen из Нидерландов изучила образцы крови, взятые у восьми вакцинированных добровольцев в рамках Этапа испытаний III, и обнаружила, что результаты анализов аналогичны.
В четверг компания Johnson & Johnson заявила, что вторая или бустерная доза вакцины не потребуется. Однако совместно с Национальным институтом здравоохранения США компания проводит исследования, выясняя, обеспечит ли повторная вакцинация наилучшую защиту.
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