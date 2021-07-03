Здоровье
03.07.2021, 10:01

Учёные: вакцина Johnson & Johnson защищает от штамма Дельта и обеспечивает иммунитет минимум на восемь месяцев

 (27)
Вакцинирование
Вакцинирование
Foto: Argo Ingver
Вакцина против коронавируса от компании Johnson & Johnson обеспечивает иммунитет, который длится не менее восьми месяцев, и, как сообщается, обеспечивает адекватную защиту от вызывающего беспокойство штамма Дельта. Об этом пишет CNN.

"Согласно изученным на данный момент данным за восемь месяцев, однодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 вызывает сильный ответ нейтрализующих антител, который не только не ослабевает, но со временем только улучшается", — сказал в заявлении доктор Матай Маммен, глава отдела исследований и разработок отдела Janssen, занимающегося вакцинами компании Johnson & Johnson.

В компании заявили, что одна доза вакцины вырабатывает продолжительный ответ антител и генерирует иммунные клетки, называемые Т-клетками, которые также активны в течение восьми месяцев.

Компании Pfizer / BioNTech и Moderna утверждают, что их двухдозовые вакцины обеспечивают защиту в течение как минимум шести месяцев, а исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе ранее на этой неделе сообщили, что, согласно их исследованиям, защита, полученная вследствие вакцинации, должна сохраняться гораздо дольше — в течение многих лет. Вакцину Johnson & Johnson они, однако, не исследовали.

Доктор Дэн Баруш, представитель медицинского центра Бэт-Изрейэл и медицинской школы Гарварда и его коллеги изучили результаты анализов крови вакцинированных добровольцев на предмет противодействия антител наиболее опасным штаммам вируса, включая штамм Дельта (B.1.617.2), впервые обнаруженный в Индии, штамм Бета (B.1.351), впервые обнаруженный в Южной Африке, и штамм Гамма (P.1), захвативший Бразилию.

"Мы наблюдаем, что нейтрализующие антитела устойчиво сопротивляются этим штаммам", — рассказывает Баруш.

Нейтрализующие антитела — это белки иммунной системы, которые инактивируют вирус до того, как он начнёт размножаться.

"Одна доза вакцины Johnson & Johnson вызвала образование нейтрализующих антител против целого ряда опасных штаммов SARS-CoV-2, и их число со временем увеличилось. В том числе против всё более распространяющегося и заразного штамма Дельта (B.1.617.2), частично устойчивого к нейтрализации штамма Бета (B.1.351), штамма Гамма (P.1) и других, включая штаммы Альфа (B.1.1.7), Эпсилон (B.1.429), Каппа (B.1.617.1) и D614G, а также изначальный штамм SARS-CoV-2", — заявили в компании.

Отдельно группа специалистов компании Janssen из Нидерландов изучила образцы крови, взятые у восьми вакцинированных добровольцев в рамках Этапа испытаний III, и обнаружила, что результаты анализов аналогичны.

В четверг компания Johnson & Johnson заявила, что вторая или бустерная доза вакцины не потребуется. Однако совместно с Национальным институтом здравоохранения США компания проводит исследования, выясняя, обеспечит ли повторная вакцинация наилучшую защиту.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (27)