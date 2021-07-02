Нелегальные мигранты наводняют Литву. Погранслужба предлагает объявить экстремальную ситуацию

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше", — сказал в пятницу на пресс-конференции заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.

По его словам, поток нелегалов беспокоит. "В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", — сказал представитель СОГГ. За последние сутки задержаны 150 нелегалов. По словам Мачайтиса, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы. "Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", — сказал он. По его словам, помещения на заставах в Варене и в Вильнюсе заполнены.

"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев", — заметил Мачайтис. "Несколько сот мест у нас есть в центре регистрации иностранцев, в школе пограничников все места заняты. В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест", — продолжил он.

Мачайтис не скрывал, что потоки нелегальных мигрантов рекордные. "У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала", — заметил он.