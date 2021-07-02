СМИ: Глава Коломны покончил с собой. До этого он несколько дней пил

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, политик выпивал в течение нескольких дней перед самоубийством.

Как сообщил собеседник, самоубийство чиновника, вероятно, связано с личными трудностями. По его словам, в профессиональной деятельности у Лебедева не было сложностей, он считался успешным руководителем. Правоохранительные органы считают проблемы в личной жизни приоритетной версией причины суицида.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по указанию областного прокурора Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.