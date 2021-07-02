На Юго-Востоке Эстонии начинаются учения по предотвращению нелегальной миграции

Старший комиссар бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны Вайко Вахер пояснил, что события в мире дают основание прогнозировать, что миграционное давление и число попыток незаконного пересечения границы могут в ближайшее время вырасти и в направлении Эстонии.

"У нас уже есть конкретные кризисные планы на случай, если миграционное давление вырастет. В последний раз, еще до пандемии, во ходе масштабных учениях в Койдула мы детально проиграли все наши возможные действия на случай массовой миграции, но сейчас мы хотим еще больше повысить нашу готовность", — сказал Вахер.

"В рамках проходящих сейчас учений около ста сотрудников Департамента полиции и погранохраны вместе с Кайтселийтом на юго-восточной границе будут тренироваться обнаруживать группы нелегальных мигрантов, задерживать их и проводить следственные мероприятия. Учения включают также тактическое взятие следа, задержание вооруженных преступников и также управление таким масштабным событием", — добавил он.

Учения не повлияют на жизнь местных жителей и дорожное движение, но в это время в данном регионе будет больше полиции.