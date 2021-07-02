Спецкомиссия: необходимо незамедлительно выяснить причины порчи вакцин

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, министр не мог предоставить полного объяснения причин случившегося, а также не мог подтвердить, что на сегодняшний день склады находятся в рабочем состоянии. ”Комиссия выяснила, что температура на складе повысилась уже вечером 21 июня. Уведомление министру было отправлено 25 июня. До сегодняшнего дня неизвестно находятся ли склады в рабочем состоянии”, — сказал Рейнсалу.

По мнению комиссии, необходимо незамедлительно выяснить обстоятельства происшедшего, а также найти возможность избежать таких ошибок в будущем. По словам Рейнсалу, в данной ситуации можно столкнуться с рассредоточением ответственности. Однако согласно имеющейся на данный момент информации, скорее имеется много гипотез и вопросов, на которые нет ответов, необходимых, чтобы прийти к заключению. ”Специальная комиссия примет во внимание сказанное министром. По мнению комиссии, важно выяснить правду о происшедшем. Также необходимо понять, кто должен взять на себя ответственность. Разумеется, важно избегать таких инцидентов в дальнейшем”, — сказал Рейнсалу.

По результатам услышанного на заседании, комиссия попросила министра предоставить задачи, которые правительство установило для соответствующей следственной комиссии. Также комиссия попросила правительство предоставить информацию о том, к какому сроку следственная комиссия закончит свою работу. Помимо этого, в связи с происшедшим специальная комиссия желает ознакомиться с перепиской между Департаментом здоровья и министерством, а также получить отчеты об изменениях температуры в холодильных камерах и акт сертификации холодильного оборудования от 7 мая.