Футзал Беларуси: Витэн вновь сильнейший клуб страны!

Перед стартом финальной серии этого сезона многие болельщики и специалисты сравнивали ее с прошлогодней – тогда золотые медали чемпионата Беларуси оспаривали эти же соперники. Для определения чемпиона-2020 потребовалось провести все пять матчей, и лишь в пятой встрече в Орше ВИТЭН склонил чашу весов в свою пользу. Обсуждая возможные расклады финала-2021, многие сходились во мнении, что за год оршанцы стали только сильнее, да и к решающей серии они подходили, имея за плечами 27 побед подряд! Учитывая тот факт, что в регулярном чемпионате ВРЗ дважды проиграл ВИТЭНу (1:2, 4:6), шансов на продолжительную серию у гомельчан было не так много. Но на деле все вышло совсем не так.

Первый матч серии проходил в Орше, и ВИТЭН на правах хозяина площадки стартовал с победы, хоть и произошло это при ожесточённом сопротивлении ВРЗ – в конце встречи маятник мог качнуться в любую сторону, но в итоге хозяева дожали соперника (5:3). Второй матч серии получился во многом переломным, и дело даже не в том, что ВРЗ прервал 28-матчевую победную серию оршанцев, сыграв максимально дисциплинированно и грамотно воспользовавшись своими шансами (3:2). Этот матч развеял миф о непобедимости ВИТЭНа, и было видно, насколько гомельчанам было проще настраиваться на третью встречу. ВРЗ выдал идеальный матч в Орше, чего нельзя сказать о хозяевах: встреча полностью шла под диктовку гостей, и их победу 5:2 сложно назвать незаслуженной. Счёт 2-1 в серии в пользу ВРЗ после трёх матчей до старта финала мог предположить разве что оптимистично настроенный болельщик из Гомеля, но факт оставался фактом: ВИТЭН был поставлен на край пропасти, и им было необходимо побеждать на выезде, чтобы вернуть противостояние в Оршу. Стоит признать, что в четвёртом матче болельщики увидели совсем другой ВИТЭН: эмоциональная встряска явно пошла чемпионам на пользу, и уже к 10-й минуте гости вели со счетом 2:0. Впрочем, ВРЗ нашли в себе силы восстановить статус-кво ещё до перерыва, но на большее сил у «вагоностроителей» не хватило – оршанцы взяли верх 5:3 и вернули серию домой на решающий пятый матч. И теперь психологическое преимущество уже было на стороне ВИТЭНа: при поддержке своих болельщиков оршанцы довели дело до логичного завершения. Показалось, что ВРЗ сумел побороть предстартовый мандраж лишь к середине второго тайма, когда счёт уже был 3:0 в пользу хозяев. Гомельчане бросились отыгрываться, и им даже удалось сократить отставание до минимума, но счёт 3:2 – оказался пределом того, что позволил им ВИТЭН в этот вечер.