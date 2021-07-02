ФОТО | Три человека, три телефона в руках. Полиция опубликовала фото нарушающих ПДД велосипедистов и самокатчиков

Полиция напонимает, что по закону велосипедисты, водители легких персональных средств передвижения с рулем и минимопедов должны при езде держаться за руль хотя бы одной рукой. Водителю запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые могут мешать вождению или восприятию дорожной ситуации, в том числе пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, оставляющего руки свободными, и во время движения транспортного средства держать телефон в руках.