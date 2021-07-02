ФОТО | Три человека, три телефона в руках. Полиция опубликовала фото нарушающих ПДД велосипедистов и самокатчиков(18)
Полиция напонимает, что по закону велосипедисты, водители легких персональных средств передвижения с рулем и минимопедов должны при езде держаться за руль хотя бы одной рукой. Водителю запрещается совершать при управлении транспортным средством действия, которые могут мешать вождению или восприятию дорожной ситуации, в том числе пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, оставляющего руки свободными, и во время движения транспортного средства держать телефон в руках.
Легкие персональные средства передвижения должны иметь: 1) исправный тормоз или тормозная система; 2) устройство, препятствующее самопроизвольному движению электрического самобалансирующегося самоката; 3) сигнальный звонок, за исключением легких персональных средств передвижения без руля; 4) белый отражатель спереди, красный отражатель сзади и желтый, красный или белый отражатель или фонарь по бокам, за исключением легких персональных средств передвижения без руля.