На пляже Пирита все-таки можно купаться

"Анализ показал, что в пробах воды, взятых в четверг на пляже Пирита, действительно содержится большое количество сине-зеленых водорослей, однако они не несут в себе опасность для здоровья человека. На основе взятых проб можно с уверенностью сказать, что купание на пляже Пирита разрешено", — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.