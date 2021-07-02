02.07.2021, 15:40
На пляже Пирита все-таки можно купаться(2)
Foto: Priit Simson
Взятые в четверг на пляже Пирита пробы воды действительно содержали в себе много сине-зеленых водорослей, однако департамент здравоохранения подтвердил, что они не являются опасными для человека, а купание на пляже разрешено, передает rus.err.ee.
"Анализ показал, что в пробах воды, взятых в четверг на пляже Пирита, действительно содержится большое количество сине-зеленых водорослей, однако они не несут в себе опасность для здоровья человека. На основе взятых проб можно с уверенностью сказать, что купание на пляже Пирита разрешено", — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.