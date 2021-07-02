Неожиданный поворот: проблемы на холодильном складе Департамента здоровья наблюдались в течение нескольких лет

По словам Саара, в год такое случалось несколько раз. ”Отношение было такое, что если застраховано, то и ладно. Спишем и все”, — вспоминает он, но добавляет, что никогда масштабы не были столь грандиозными, как при последнем инциденте.

Мерике Юрило отмечает, что после переезда ведомства в новое здание на центральном складе стали возникать проблемы с конденсацией, о чем был уведомлен и владелец здания Riigi Kinnisvara AS. По ее словам, в 2017-2019 гг проблемой приходилось заниматься каждый год. ”Были примеры, когда вакцины и лекарства спасти не удавалось”, — отмечает она.

Саар вспоминает, как в марте 2018 года велись дискуссии относительно надежности холодильного склада. Многие говорили, что с ним могут возникнуть технические неполадки. ”Иногда техника действительно подводит, но в случае со столь ценным товаром необходимо продумать все дальнейшие шаги”, — говорит Саар. По его словам, департамент не очень озадачивался составлением плана В. После нескольких инцидентов пытались что-то сделать, но во время пандемии многие работники сменились и дело было отложено в дальний ящик.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной, из-за чего могло пострадать качество хранившихся там вакцин и лекарств. Департаменты здоровья и лекарственных средств считают, что в интересах безопасности здоровья придется, по всей видимости, списать все лекарства, находившиеся на складе.

До окончания расследования подробных комментариев Департамент здоровья не дает.

Департамент подчеркивает, что данный случай не окажет влияние на ход вакцинации от COVID-19, так как в результате происшествия на складе были испорчены только 68 000 доз вакцины AstraZeneca, предназначенные для передачи в качестве пожертвования другим странам.