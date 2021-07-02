02.07.2021, 18:35
Пьяный мужчина запугал свою семью, а затем набросился на полицейских. Успокоить его не помог даже газ(2)
Мужчина проявил агрессию и к прибывшим по вызову полицейским — не подчинялся их распоряжениям и ударил одного из стражей порядка.
Для успокоения дебошира правоохранители применили газ. Затем пришлось использовать и тазер (электрошоковое оружие нелетального действия), только после этого мужчина утихомирился.
После того, как мужчина пришел в себя после применения шокера, медики проверили его состояние здоровья. Затем хулиган был задержан как подозреваемый в преступлении и доставлен в Тартускую тюрьму.
Полицейскому была оказана первая медицинская помощь и он продолжил выполнять свои обязанности.