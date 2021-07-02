Новым руководителем Ида-Таллиннской центральной больницы станет Тармо Баклер

”Ида-Таллиннская центральная больница — старейшая больница в городе. Это медицинское учреждение, предлагающее высокий уровень лечения, на протяжении последнего года работало в условиях большой нагрузки в связи с распространением Covid-19 и проведением вакцинации. Наряду с вызовами ближайшего времени перед руководителем стоит серьезная задача по части формирования единой Таллиннской больницы. Тармо Баклер обладает более чем 20-летним опытом руководства учреждениями здравоохранения, что обеспечивает сильную базу и компетенцию для сохранения высокого уровня больницы и ее развития”, — отметила председатель совета Ида-Таллиннской центральной больницы Кайри Вахер.

По словам Тармо Баклера, Ида-Таллиннская центральная больница останется ориентированным на пациента передовым учреждением здравоохранения, предлагающим лечение на высоком уровне.

”Оказание повседневной врачебной помощи, медицинские инновации, а также развитие обслуживания пациентов и их близких по-прежнему являются приоритетом для всех сотрудников больницы. Ближайшие годы поставят перед нами множество новых задач — привлечение руководителей вспомогательных услуг и клинических специалистов к процессу планирования новой Таллиннской больницы, а также сотрудничество между Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральными больницами — главным образом по части вспомогательных услуг. Учитывая, что вся эта работа должна осуществляться на фоне продолжающегося влияния COVID на медицинскую систему, последующие годы будут непростыми”, — сказал Тармо Баклер.

Тармо Баклер займет свой пост 16 августа, срок полномочий члена правления — 5 лет. До 16 августа обязанности председателя правления Ида-Таллиннской центральной больницы будет исполнять член правления доктор Эне Халлинг. До момента вступления в должность Тармо Баклер продолжит работу на посту председателя правления Ида-Вируской центральной больницы.