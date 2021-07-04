В Хааберсти начинается ремонт улицы Тискре

На отрезке дороги протяженностью почти 900 м появится асфальтированная проезжая часть шириной пять метров, а также пешеходно-велосипедная дорожка шириной три метра, отделенная от проезжей части бордюром.

”С появлением пешеходно-велосипедной дорожки условия для передвижения станут намного безопаснее как для пешеходов и велосипедистов, так и автомобилистов, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Для того, чтобы успокоить движение, перекрестки улицы Тискре с другими улицами будут чуть приподняты, также лежачие полицейские будут построены на пересечениях пешеходно-велосипедной дорожки с проезжей частью — это в свою очередь также повысит безопасность участников движения. Организация движения на улице не изменится, скоростной режим так и останется 30 км/ч”.

Также будут приведены в порядок расположенные под землей техносети, построена дренажная система, установлено LED-освещение. В четырех местах вдоль тротуара будут оборудованы места для отдыха со скамейками, а также контейнерами, предназначенными для разного вида мусора, в том числе для собачьих экскрементов.

”Поскольку территория дороги ограничена, и на ней необходимо разместить как проезжую часть, так и тротуар, работы неизбежно повлекут вырубку деревьев, — отметил Калле Кландорф. — Однако часть растущих здесь деревьев будет пересажена в новые места. Для озеленения реконструируемого отрезка дороги предназначены 124 растения, среди которых 31 деревце алычи, 29 кустов свидины белой и 64 куста чубушника”.

Участников движения просят соблюдать систему временной организации движения на объекте и следовать установленным дорожным знакам. Жителям района обеспечен доступ к недвижимости. В зависимости от характера работ возможны кратковременные ограничения по проезду, о них будет сообщаться заблаговременно.